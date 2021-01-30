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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٢٦ ص

المدير التنفيذي لشركة "أويك":

ايران والعراق يبدان مشروع انتاج النفط بحقل مشترك

ايران والعراق يبدان مشروع انتاج النفط بحقل مشترك

أعلن المدير التنفيذي لشركة "أويك" المطورة لحقل " آذر" ، أن انجاز الاعمال التطويرية في الحقل بلغت 97 بالمئة وسيفتتح المشروع قريبا.

وأفادت وكالة مهرللأنباء، انه أشار المدير التنفيذي لشركة "أويك" غلامرضا منوجهري في تصريح للتلفزيون الايراني الجمعة بدء استخراج 65 الف برميل نفط يوميا من الحقل المشترك مع العراق.

وبيّن أن الحقل يتسم جيولوجيا بظروف خاصة ما يصعب عملية الاستخراج، ومع ذلك فان الشركات المحلية تعهدت بانجاز المشروع تنفيذا وتمويلا.

منوجهري أكد أن الاختبارات أثبتت أن طاقة الانتاج في هذا الحقل واداء المنشآت فيه وقدرة المعالجة تبلغ 65 الف برميل يوميا بجانب 60 مليون متر مكعب يوميا من الغاز حيث يتم نقلهما عبر خطين بطول 350 كم.

وتوقع تسجيل الحقل عوائد 15 مليار دولار على مدى فترة زمنية 20 عاما بجانب 500 مليون دولار بتروكيماويات.

/انتهى/

رمز الخبر 1911435

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