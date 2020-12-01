ايران تمهل شهراً واحداً لمجموعة 4+1 للايفاء بكامل التزاماتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن البرلمان الايراني صوّب قرار اكد فيه ان الجمهورية الاسلامية غير ملزمة بالالتزام بالاتفاق النووي في حال عدم التزام مجموعة 4 + 1 بكامل تعهداتهم تجاه ايران بما في ذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

واستعرض أعضاء مجلس الشورى الإسلامي في جلسة علنية عصر اليوم الثلاثاء المادة السادسة من خطة العمل الإستراتيجية لرفع العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني، وتم اقرار هذا المرسوم.

ووفقًا لهذا المرسوم، فإن الجمهورية الإسلامية تعطي دول 4 + 1 (ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وروسيا) مهلة مدّتها شهر واحد للالتزام بكامل تعهداتهم مع ايران، والتي تشمل تطبيع العلاقات المصرفية، ورفع الحظر الكامل عن تصدير وبيع النفط والمنتجات البترولية الإيرانية والاستحقاق الكاملة والسريع للعملات الأجنبية من عائدات البيع، بما في ذلك التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي.

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