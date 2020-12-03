إيران تدعم الحل السياسي السلمي الذي بضمن إستقرار أفغانستان

واضاف خطيب زاده اليوم الخميس، نأمل ان يتمخض الحوار السلمي في افغانستان عن الاتفاق النهائي وضمان السلام و الاستقرار فيها.

وفيما اكد على دعم الجمهورية الاسلامية الايرانية للحول السلمية وعودة الامن والاستقرار الى افغانستان اعرب خطيب زاده عن امله بان تسهم محادثات وقف اطلاق النار في افغانستان في التوصل الى الاتفاق النهائي و احلال الامن الذي يتطلع اليه الشعب الافغاني.

يذكر ان محادثات السلام بين الحكومة الافغانية وحركة الطالبان انطلقت قبل شهرين في العاصمة القطرية الدوحة حيث اعلن الجانبان عن تحديد اطر المحادثات فيما بينهما ومناقشة المشاكل العالقة للتوصل الى اتفاقية السلام.

/انتهى/