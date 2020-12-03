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٠٤‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٢:٣٧ ص

الخارجية الإيرانية:

على مسؤولي الحكومة الأفغانية عدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية

على مسؤولي الحكومة الأفغانية عدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية

دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مسؤولي الحكومة الأفغانية إلى توخي الحذر في نشر الأخبار وعدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، اعرب مساء يوم  (الخميس) ، عقب بيان لقوى الامن الداخلي الايراني يفيد بأن الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني والتي تسيء إلى الأخوة الأفغان غير صحيحة من حيث الأساس ولم يقع الحادث في إيران ، اعرب عن أسفه لوقوع مثل هذه الحادثة في أي مكان في العالم ، ودعا مسؤولي الحكومة الأفغانية الصديقة والشقيقة إلى توخي الحذر في نشر الأخبار وعدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما يتم تدشين سكة حديد خواف - هرات في الأيام المقبلة كرمز لواحد من أعظم التعاون بين رئيسي البلدين ، لا بد من الاهتمام بالأفعال المشبوهة للمسيئين"./انتهى/

رمز الخبر 1909892

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