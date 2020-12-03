على مسؤولي الحكومة الأفغانية عدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة خارجية جمهورية إيران الإسلامية ، اعرب مساء يوم (الخميس) ، عقب بيان لقوى الامن الداخلي الايراني يفيد بأن الصور المنشورة في الفضاء الإلكتروني والتي تسيء إلى الأخوة الأفغان غير صحيحة من حيث الأساس ولم يقع الحادث في إيران ، اعرب عن أسفه لوقوع مثل هذه الحادثة في أي مكان في العالم ، ودعا مسؤولي الحكومة الأفغانية الصديقة والشقيقة إلى توخي الحذر في نشر الأخبار وعدم التسرع في إصدار البيانات الرسمية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "عندما يتم تدشين سكة حديد خواف - هرات في الأيام المقبلة كرمز لواحد من أعظم التعاون بين رئيسي البلدين ، لا بد من الاهتمام بالأفعال المشبوهة للمسيئين"./انتهى/