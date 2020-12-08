الخزعلي: نؤيد مطالبات أبناء شعبنا في كردستان بعيداً عن أعمال العنف والتخريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الامين العام لحركة عصائب أهل الحق "قيس الخزعلي" عبّر خلال تغريدة له عن دعمه للمطالبات الشعبية في كردستان مؤكداً على أهمية سلمية هذه المطالب وبعدها عن أعمال العنف والتخريب.

وجاء في التغريدة: "كما كان موقفنا مع تظاهرات أبناء شعبنا في وسط وجنوب العراق بدعم المطاليب الحقة والتظاهرات السلمية ورفض الحرق والتخريب كذلك موقفنا مع تظاهرات أبناء شعبنا في کردستان العراق الحبيب ونكرر مقترحنا السابق في توطين رواتب موظفي اقليم كردستان وأن تصرف بشكل مباشر من الحكومة المركزية وإبعادها عن التجاذبات السياسية والفساد المالي."

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