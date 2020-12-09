إيرانيان يفوزان بجائزة ترشيد استهلاك المياه العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) بجامعة طهران تقيم سنويا مسابقة دولية للحفاظ وترشيد استهلاك المياه.

تهدف هذه المسابقة إلى اختيار أفضل الخطط أو التدابير التنفيذية والإدارية في مجال تقليل استخراج المياه للاستخدام الزراعي في أربعة مجالات: "تكنولوجيا توفير المياه" ، "إدارة توفير المياه" ، "أفكار الخبراء الشباب (أقل من 40 عاما) لتوفير المياه" و "الإجراءات التنفيذية لكبار المزارعين".

وفاز مشروع " الحد من فقدان المياه والفوسفور وتآكل التربة من خلال إنشاء سدود صغيرة في الري بالأخدود(micro-dams) " الذي قدمه كل من الأستاذ المساعد بقسم هندسة الري والتنمية الدكتور حامد إبراهيميان وطالب دكتوراه في قسم هندسة الري والتنمية المهندس محمد صادق كشاورز بجائزة المحترفين الشباب عن "أفكار المحترفين الشباب في توفير المياه(Young Professionals Award). "

وتأسست اللجنة الدولية للري والصرف في يناير 1951 وبعضوية 80 دولة التي تحوي ما يزيد عن 95٪ من الأراضي الزراعية المروية في العالم.

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