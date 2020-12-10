السيسي يدعو نتنياهو رسمياً إلى زيارة مصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن "العربي الجديد" أن الصحيفة نقلت عن مصادر رسمية في القاهرة قولها، إنه على الرغم من أن تل أبيب والقاهرة لم تتوافقا على جميع التفاصيل المتعلقة بشأنها، إلا أن الزيارة يمكن أن تحصل في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مباحثات السيسي ونتنياهو ستركز على تعزيز التعاون الأمني وتوسيع دائرة التنسيق السياسي بين الجانبين عشية تولي الرئيس الأميركي المنتخب "جو بايدن" مقاليد الحكم في البيت الأبيض، إلى جانب العديد من القضايا الإقليمية، وعلى رأسها التهديد الإيراني وإتفاقات التطبيع بين الكيان الصهيوني والدول العربية.

وتأتي هذه الدعوة في ظل تسارع عجلة التطبيع من قبل بعض الأنظمة العربية مع العدو الصهيوني.

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