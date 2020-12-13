وزارة الداخلية البحرينية تصدر بيانا بشأن توقيف الصيادين البحرينيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الداخلية في البحرين إنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، واعتبرت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".

وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.