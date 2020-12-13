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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١٠:٣٠ ص

وزارة الداخلية البحرينية تصدر بيانا بشأن توقيف الصيادين البحرينيين

وزارة الداخلية البحرينية تصدر بيانا بشأن توقيف الصيادين البحرينيين

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أنها تابعت ما نشرته الداخلية القطرية على "تويتر" عن قيام دوريات أمن السواحل والحدود القطرية باستيقاف طراد بحريني على متنه 3 أشخاص.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت وزارة الداخلية في البحرين إنها لم تتلق بلاغا رسميا بالواقعة من الجهات القطرية المختصة، واعتبرت أن "تمادي قطر في مثل هذه الممارسات الاستفزازية، يتنافى تماما مع مبادئ مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار والقوانين والأعراف الدولية، وتعكس عداء قطر واستهدافها مواطني مملكة البحرين في أرزاقهم".

وشددت الوزارة على أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبا لحفظ حقوقها وحقوق مواطنيها، مؤكدة أن المياه الإقليمية تعد مصدر رزق لممارسي مهنة الصيد من المواطنين على مدار السنين.

داخلية البحرين تصدر بيانا بشأن توقيف الصيادين البحرينيين

رمز الخبر 1910147

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