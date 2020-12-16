صعود ايران للدور نصف النهائي في كأس العالم للمصارعة الحرة في صربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه استمراراً لمنافسات المصارعة الحرة لخمسة أوزان في بطولة كأس العالم الفردية والتي تقام حاليا في بلغراد العاصمة الصربية، تمكن اللاعب رحمان عموزاد خليلي من بلوغ الدور نصف النهائي للبطولة لوزن 57 كيلوجرام.

حيث تغلب عموزاد خليلي على نظيره التركي في الجولة الأولى بنتيجة 10: 0 وأطاح بنظيره الإيطالي جيفي دافيدوفي بنتيجة 11: 0 في الجولة التالية.

كما فاز عموزاد في الدور ربع النهائي على ديامانتينو فافي من غينيا بيساو بنتيجة 9-0 بضربة فنية وتأهل إلى الدور نصف النهائي.

هذا ويواجه اللاعب الايراني مهمة صعبة للغاية في هذه المرحلة، لأنه يتعين عليه مواجهة بطل العالم زاور أوغوييف من روسيا للوصول إلى النهائي.

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