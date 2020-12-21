الغواصة النوويّة الأميركيّة "جورجيا" تعبر مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان سلاح البحريّة الأميركيّة قال أنّ الغواصة النوويّة "يو.اس.اس جورجيا" قادرة على حمل 154 صاروخاً موجهاً من طراز "توماهوك"، و77 عنصراً من القوات الخاصة.

وأوضح البيان انه "كقوّة مناورة مرنة بطبيعتها، قادرة على دعم العمليات الروتينيّة والطوارئ، يوضح وجود الغواضة جورجيا، التزام الولايات المتحدة بالشركاء الإقليميين والأمن البحري، مع مجموعة كاملة من القدرات للبقاء على است4عداد للدفاع ضد أيّ تهديد في أيّ وقت".

يذكر أنّ قائد القوات الأميركيّة في الشرق الأوسط، فرانك ماكينزي، قال اليوم الإثنين، أن بلاده "مستعدة للرد" في حال هاجمتها إيران، مع اقتراب الذكرى الأولى لاغتيال اللواء الشهيد قاسم سليماني.

هذا وقال مسؤول عسكري أميركي لصحيفة "بوليتيكو" يوم 10 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، أن الجيش الأميركي "في حالة تأهب قصوى ويعزز قواته في الشرق الأوسط للرد على هجوم إيراني محتمل".

وقال المسؤول إن البنتاغون "يراقب عن كثب على وجه التحديد مؤشرات مقلقة عن استعدادات هجوم إيراني محتمل على قواته في العراق".

ويصادف يوم 3 كانون الثاني/يناير 2021، الذكرى السنويّة الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني جراء العمل الارهابي الجبان الذي قامت به الولايات المتحدة من خلال غارة جويّة قرب مطار بغداد، في ظل مخاوف من رد إيراني يترافق مع الذكرى.

المصدر: الميادين

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