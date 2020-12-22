الاعلان عن حكام قسم المسابقة المحلية لمهرجان "سينما الحقيقة"

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه الحكام هم: خسرو دهقان وعلي لقماني وسيد سليم غفوري وعلي راضي وايدا بناهنده ومرتضى بايه شناس وحسام إسلامي.

خسرو دهقان من مواليد شيراز، وهو ناقد سينمائي، وفي مسيرته المهنية حكم على مهرجان فجر السينمائي ومهرجان الدفاع المقدس السينمائي ومهرجان دار السينما.

علي لقماني، من مواليد مشهد، هو مدير التصوير. أخرج العديد من الأفلام الروائية والوثائقية. "عندما تبكي الآلة" ، "غولدونة ، مش رحيم ، الصغرى وآخرون"، "ورق الديك" و "الآلة" من الأفلام الوثائقية و "المدينة الجميلة" ، "الدموع الباردة" ، "14 قيراط" و "العروس الناري". إنه أحد الأفلام التي كان لقماني مخرجًا لتصويرها.

سيد سليم غفوري، من مواليد رشت، هو مخرج أفلام وثائقية، منتج ومخرج أوفوغ سيما. شغل غفوري سابقًا منصب مدير الشبكة الوثائقية وعضوًا في مجالس الاختيار والتحكيم لمختلف المهرجانات، بما في ذلك مهرجان فجر السينمائي ومهرجان الأفلام القصيرة. "الحرب الخفية" ، "فرس زنجبار"، "الآسيويون يذهبون إلى غزة" ، "قافلة الحرية" ، إلخ. بعض الأفلام الوثائقية التي أنتجها سيد سليم غفوري.

علي راضي، من مواليد شيراز، عضو رسمي في الرابطة الأوروبية للمؤلفين المسرحيين. يقوم بتدريس فيلم وثائقي في بورجين بفرنسا ، وقد صمم وأخرج أفلامًا وثائقية ، بما في ذلك "عشرون يومًا هزت طهران" و "ما لا نقوله". دراسات مستفيضة حول العلاقة بين مفاهيم "الواقع" و "الوثائقي" في السينما والمسرح ، التدريس في معهد باريس 13 للطب النفسي ، الجامعة الفرنسية للطب النفسي ، تصميم وإخراج أكثر من عشرة عروض مسرحية هي أجزاء أخرى من حياته المهنية.

آيدا بنهانده، ولدت في طهران، كاتبة سيناريو ومخرجة ومنتجة. بعد أن أخرج أفلاماً قصيرة ووثائقية وشبه روائية نالت جوائز في العديد من المهرجانات المحلية والدولية ، أخرج أفلام "فينوس" و "إسرافيل". لم يتم طرح فيلمه الأخير ، TT ، للجمهور بعد.

حسام إسلامي، من مواليد 1981 في الأهواز، هو مخرج ومنتج أفلام وثائقية. كان إسلامي قاضيًا في العديد من مهرجانات الأفلام القصيرة والوثائقية. "ملاحظات العراق" ، "رشيد" ، "بيتنا" ، "المتهمون من الدائرة العشرين" ، "عدم الإنجاب" ، إلخ. هي بعض أعمال حسام إسلامي.

مرتضى بايه شناس، من مواليد طهران، هو منتج ومصور سينمائي ومحرر وسكرتير مجلس إدارة جمعية الأفلام الوثائقية وعضو لجنة التوظيف في جمعية الأفلام الوثائقية. أخرج مؤسس الأفلام الوثائقية "رصاصة المطر" و "فيلم غير مكتمل لابنتي سمية" و "شاغر رجل واحد" و "أين نعيش".

وانطلقت الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الإيراني "سينما الحقيقة"، بإدارة محمد حميدي مقدم ، يوم 15 وتستمر حتى 22 ديسمبر عبر الانترنت.

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