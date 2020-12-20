بث برنامج "ثلاثون ليلة مع الشهيد سليماني" عبر إذاعة "المقاومة"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة لمعاونية شؤون المحافظات في هيئة الإذاعة والتلفزيون، أن المديرية العامة لإذاعة المحافظات أعلنت عن برنامج مشترك بالتعاون مع مراكز المحافظات بعنوان "ثلاثون ليلة مع الشهيد الفريق سليماني" من بداية 20 ديسمبر/كانون الأول وحتى شهر 19 يناير/كانون الثاني.

وكان قد أعلن أمين مجلس المعارف بمعاونية الاذاعة عن انطلاق إذاعة المقاومة بمناسبة حلول الذكرى السنوية الاولي لاستشهاد الفريق الشهيد قاسم سليماني، وذلك خلال اجتماع اللجنة القرآنية للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، وقال ان "إذاعة المقاومة ستبث على مدار 24 ساعة في 20 كانون الاول /ديسمبر لمدة شهر برامج حول الشهيد سليماني.

واشار إلى البرامج الإذاعية القرآنية التي ستبث في ذكرى الشهيد سليماني وقال: إن برنامج "أرض النور" يتناول الشخصية الدينية والقرآنية للفريق الشهيد سليماني وبرنامج "مشكاة" يتناول نمط الاستشهاد والتضحية بالنفس في المجتمع وهو مخصص لمقابلات مع أسرة ورفاق الشهيد سليماني.

كما نوه مدير إذاعة القرآن إلى برنامج "قصة الخلود" المخصص لشهداء القرآن ، وفي هذا البرنامج يتم مناقشة شخصية الفريق سليماني.

وخصصت برامج "الكلمات الطيبة" و "الآيات الحمراء" برامج أخرى لإذاعة القرآن الكريم لتصريحات العلماء حول الشهيد سليماني وأخلاق هذا القائد العظيم ووصاياه./انتهى/