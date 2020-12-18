برامج اليوم الرابع لمهرجان "سينما الحقيقة" للأفلام الوثائقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تقام مراسم تكريم المخرج الوثائقي الايراني فرشاد فدائيان، في اليوم الرابع من فعاليات مهرجان سينما الحقيقة الرابع عشر، بالإضافة إلى بث أفلام وثائقية متنوعة، كما سيتم بث عدة برامج على التلفزيون التفاعلي للمهرجان وصفحة الانستغرام المباشرة للمهتمين.

وفقًا للجدول الزمني، من الساعة 5 مساءً حتى 6:30 مساءً، سيخصص كل يوم من أيام المهرجان الرابع عشر لإحياء ذكرى كبار السينمائيين الوثائقيين. إذ يتم اليوم الجمعة ، 18 ديسمبر، تكريم المخرج الوثائقي الشهير فرشاد فدائيان في برنامج اليوم الرابع للمهرجان.

في هذا الحفل، سيعرض فيلم من إخراج فراز فدائيان تكريما لوالده، وسيتحدث مرتضي بورصمدي و مهدي جعفري (مصورون سينمائيون) و رضي ميري عن المخرج الايراني البارز فرشاد فدائيان.

في اليوم الرابع من مهرجان "سينما الحقيقة" الرابع عشر ، سيقدم قسم "فيلم إخباري" ناصر صفاريان. الأفلام الوثائقية "بلو تراك"، "رجوع" ، "فاطمة كلها" ، "صليب" ، "صدر ماركس" من الساعة 10:30 إلى 11 ، والأفلام الوثائقية "قبطان البحر" ، "رشاقته" ، "كاكل" ، "ثلج". "على الأرض"، "اثنان وعشرون وعشرون" من الساعة 12:30 حتى 14 والأفلام الوثائقية "سكان الطبقة العليا في لاله‌زار"، "فايو"، "جرح السكر"، "الموسيقى هي حياتي"، "كتيبة من شخص واحد" في الساعة 14:30 حتى 16:00 ، تحت عنوان "فيلم الأخبار" ، سيتم استعراض 10 و 12 و 13 في مدرج حديقة كتاب طهران.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن التلفزيون التفاعلي للمهرجان وإنستغرام المباشر للمهرجان يعرض من الساعة 16:30 إلى الساعة 17 ، ومن الساعة 18:30 إلى الساعة 19 ، ومن الساعة 20:30 إلى الساعة 21 ومن 21 إلى 22 برامج مشتركة أخرى يمكن مشاهدتها مجانًا لأولئك المهتمين.

وانطلقت الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم الوثائقي الإيراني "سينما الحقيقة"، برئاسة محمد حميدي مقدم، من 15 حتى 22 ديسمبر الجاري عبر الانترنت./انتهى/