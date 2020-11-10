مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة شمال أفغانستان

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن حاكم إقليم "فارياب" في أفغانستان نقيب الله فائق أعلن، عن مقتل 4 من أفراد الشرطة وإصابة 20 آخرين بينهم مدنيون في هجوم بسیارة مفخخة تم تنفيذه بالإقليم، وشدد على أن "الهجوم نفذته حركة طالبان حیثقامت عناصر تابعة لها بتفجیر السيارة المحملة بالمتفجرات بالقرب من قوات الشرطة بمنطقة ألمار".
وأشار فائق إلى أن "عشرات المنازل والمتاجر القريبة من المنطقة قد تضررت من شدة الانفجار، وأعقب الهجوم اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المهاجمين وقوات الأمن استمرت لعدة ساعات".
هذا ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة طالبان.
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المصدر: النشرة
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