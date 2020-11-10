مقتل 4 أشخاص وإصابة 20 آخرين في هجوم بسيارة مفخخة شمال أفغانستان

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن حاكم إقليم "فارياب" في ​أفغانستان​ نقيب الله فائق أعلن، عن مقتل 4 من أفراد ​الشرطة​ وإصابة 20 آخرين بينهم مدنيون في هجوم بسیارة مفخخة​ تم تنفيذه بالإقليم، وشدد على أن "الهجوم نفذته ​حركة طالبان حیثقامت عناصر تابعة لها ب​تفجیر​ السيارة المحملة بالمتفجرات بالقرب من قوات الشرطة بمنطقة ألمار".

وأشار فائق إلى أن "عشرات المنازل والمتاجر القريبة من المنطقة قد تضررت من شدة الانفجار، وأعقب الهجوم ​اشتباكات​ مسلحة بين مجموعة من المهاجمين و​قوات الأمن​ استمرت لعدة ساعات".

هذا ولم تعلن أي جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن بما في ذلك حركة طالبان.

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المصدر: النشرة