ظريف يشارك في المؤتمر الرابع لتاريخ العلاقات الخارجية الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعقد هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي من قبل مركز الدراسات السياسية والدولية في الخارجية، نظرا لاهمية الدراسات التاريخية كاحد العناصر المؤثرة في السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

ويبحث المؤتمر الذي يعقد عن طريق الفيديوكونفرانس في مختلف القضايا من ضمنها الجوار ودراسة تاريخ العلاقات الخارجية الايرانية مع الدول الاسيوية.

وسيلقي وزير الخارجية كلمة في المؤتمر وسيتحدث عدد من اساتذة الجامعات والباحثين البارزين حول تاريخ العلاقات الخارجية الايرانية كما سيطرح عدد من الناشطين في مجال الدراسات الخارجة نتائج دراستهم البحثية في هذا المجال./انتهى/