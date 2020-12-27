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٢٧‏/١٢‏/٢٠٢٠ ١:١٢ م

ظريف يشارك في المؤتمر الرابع لتاريخ العلاقات الخارجية الايرانية

ظريف يشارك في المؤتمر الرابع لتاريخ العلاقات الخارجية الايرانية

بدأ المؤتمر الرابع لتاريخ العلاقات الخارجية الايرانية اعماله صباح اليوم الاحد ویستمر یوما واحدا بمشاركة وزير الخارجية محمد جواد ظريف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يعقد هذا المؤتمر للعام الرابع على التوالي من قبل مركز الدراسات السياسية والدولية في الخارجية، نظرا لاهمية الدراسات التاريخية كاحد العناصر المؤثرة في السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية بين الدول.

ويبحث المؤتمر الذي يعقد عن طريق الفيديوكونفرانس في مختلف القضايا من ضمنها الجوار ودراسة تاريخ العلاقات الخارجية الايرانية مع الدول الاسيوية.

وسيلقي وزير الخارجية كلمة في المؤتمر وسيتحدث عدد من اساتذة الجامعات والباحثين البارزين حول تاريخ العلاقات الخارجية الايرانية كما سيطرح عدد من الناشطين في مجال الدراسات الخارجة نتائج دراستهم البحثية في هذا المجال./انتهى/

رمز الخبر 1910482

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