عراقجي: نسعى لإعداد مسودة تفاوضية تحقق مصالح طهران وواشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي، آخر التطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، خلال هذه المحادثة، إلى آخر التطورات المتعلقة بالمحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، مؤكداً على الجهود المبذولة لصياغة مسودة تفاوضية تقوم على الاحترام المتبادل ومصالح الطرفين.

ورحب وزير الخارجية المصري باستمرار العملية الدبلوماسية، مشدداً على ضرورة مواصلة المشاورات بهدف دفع المفاوضات قدماً والتوصل إلى إطار عمل مقبول للأطراف المعنية.

