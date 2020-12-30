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٣٠‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٦:٢١ م

ايران وتونس تؤكدان على تعزيز التعاون الثقافي المشترك

ايران وتونس تؤكدان على تعزيز التعاون الثقافي المشترك

أكد المستشار الثقافي الإيراني خلال لقائه بمدير مركز ابن خلدون الثقافي في تونس على ضرورة توسيع التعاون الثقافي الثنائي بين البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى تونس "ميسم فراهاني" التقى "فريد السعيداني" مدير مركز ابن خلدون الثقافي في تونس.

وفي إشارة إلى تاريخ الأنشطة الثقافية الإيرانية في تونس والبرامج الثقافية والفنية المختلفة التي تجريها المستشارية الثقافية الايرانية بالتعاون مع المراكز والمؤسسات التونسية، أعلن فراهاني عن استعداد المستشارية لتعزيز وتوسيع التعاون مع المراكز الحكومية وغير الحكومية التونسية لتطوير التفاعلات الثنائية المشتركة.

من جانبه وصف مدير مركز ابن خلدون الثقافي، في إشارة إلى مكانة إيران والحضارة الإيرانية في المجتمع التونسي، والدراسات العديدة التي أجراها مفكرون تونسيون حول إيران، وكذلك تجارب إيران القيمة في مختلف المجالات الثقافية والفنية، بأنها قدرة لا غنى عنها لتوسيع التعاون الثنائي.

وأعرب السعيداني عن استعداد المركز لاقامة يوم إيران للتعريف بثقافتها وتاريخها وحضارتها العريقة، آملاً في توسيع التعاون الثنائي مع المجلس الثقافي الإيراني، والانتقال الى مرحلة جديدة من التعاون الثنائي.

/انتهى/
رمز الخبر 1910579

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