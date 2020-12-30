سيواجه العدو رداً قاسياً إذا غامر وتجرأ على الجمهورية الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده قال خلال زيارته التفقدية لقاعدة الصيد الرابعة في دزفول انه تم تدريب أفراد القوات الجوية للجيش، مثل القوات الأخرى، بشكل جيد للغاية وهم على أهبة الاستعداد، مؤكداً ان العدو سيواجه رداً مدوياً من القوات المسلحة إذا غامر وتجرأ على الجمهورية الإسلامية.
وأشار العميد نصير زاده الى ذكرى استشهاد الفريق قاسم سليماني قائلاً: لقد كان الشهيد سليماني الشخص الوحيد في العالم الذي حارب الإرهاب وواجهه حرفياً وحرر المجتمعات البشرية، وخاصة شعوب المنطقة من غدة داعش السرطانية.
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