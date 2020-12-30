سيواجه العدو رداً قاسياً إذا غامر وتجرأ على الجمهورية الإسلامية

قال قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد الطيار عزيز نصير زاده في إشارة إلى جاهزية هذه القوة الكاملة لمواجهة العدو، إن "العدو سيواجه رداً مدوياً من القوات المسلحة إذا غامر وتجرأ على الوطن الإسلامي".