أمير نصير زاده: تدريب الضباط المتخصصين والمهرة هو أحد أهداف سلاح الجو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني نصير زاده، قال أثناء حضوره جامعة الشهيد ستاري الجوية، "تدريب الضباط المتخصصين والمهرة من أهداف القوات الجوية، وقد اتخذنا خطوات واعدة في هذا الاتجاه".

وأضاف: "جامعة الشهيد ستاري تتحرك بشكل كامل على حافة المعرفة العالمية، وكان تركيزي دائماً على زيادة مهارات الطلاب، وفي الجامعة العسكرية يجب أن نولي اهتماماً كبيراً للمهارات، ويجب أن يكون الطلاب قادرين على حضور ورش العمل والدروس والدورات، ويجب علينا تطبيق النظريات على الدورات العملية حتى يتمكن الطلاب من الاستفادة من الخبرات المكتسبة بعد تخرجه من الجامعة ".

وتابع العميد أمير نصير زاده: "لقد قمنا بتغييرات في الفصول الدراسية وموضوعات التدريب حتى نتمكن من مناقشة التدريب على المهارات أكثر فأكثر، وتدريب الضباط المتخصصين هو أحد أهداف سلاح الجو الذي لحسن الحظ ان جامعة الشهيد ستاري تخطوا خطوات واعدة جداً في هذا الاتجاه".

ونوّه: "تم إنجاز عمل قيم للغاية في هيئة التدريس بالطائرات بدون طيار، ونحن فخورون بالقول إن جامعة الشهيد ستاري على حافة المعرفة العالمية تماماً، وسنرى المزيد من النجاح في المستقبل".

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