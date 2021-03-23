وجود القوات المسلحة الإيرانية يوفر الأمن الدائم في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن العلاقات العامة للجيش، قام العميد الركن عزيز نصير زاده قائد القوات الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق بأول زيارة للنوروز إلى قاعدة الشهيد حسيني الجوية في بيرجند، بمناسبة حلول السنة الجديدة.

وقال قائد سلاح الجو بالجيش الذي يحضر القاعدة العسكرية والتقی بالجنود: "الآن ونحن نرتدي زيا عسكريا فخورون بهذا الزي لأن مبدءنا، احترام الوطن الغالي وحمايته و لها أجر عظيم.

وأشار إلى أنه "في ظل الوجود القوي للقوات المسلحة يمكن أن يشعر الناس بالأمان ويعيشون دون قلق، ولكم أيها الجنود نصيب كبير في إرساء هذا الأمن".

وخلال الحفل التقى العميد أمير نصير زاده وجها لوجه مع الجنود ، وبحث مشاكل الخدمة وأصدر الأوامر اللازمة لحل مشاكلهم.

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