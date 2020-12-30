العامري: الشهيد سليماني تحمل مسؤولية الدفاع عن المقاومة في كل مكان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان أمين عام منظمة بدر العراقية هادي العامري قال خلال مراسم تأبين قادة النصر الشهداء الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ان الشهيد سليماني تحمل مسؤولية الدفاع عن المقاومة في كل مكان وكان عنوانا للمقاومة ومدرسة متنقلة أين ما حل حلت معه المقاومة ضد الإرهاب.

وأضاف العامري بان سليماني دافع عن العراق دفاعا مستميتا. واشار العامري الى ان الشهيد ابو مهدي المهندس هو الذي تمكن من انقاذ الاجهزة الامنية من الانهيار في العراق. مشيرا الى انه تكفل ببناء مقر الحشد الذي يضاهي المقرات الأخرى.

المصدر: العهد

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