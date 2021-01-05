أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
ابرار ..
- المتحدث باسم الحكومة .. انتاج يورانيوم مخصب بدرجة 20% بدأ بالفعل .
اطلاعات ..
- رئيس السلطة القضائية .. قدرات ايران الدفاعية وخاصة الصاروخية هي لاغراض الردع .
آفتاب يزد ..
- بحرية حرس الثورة توقف ناقلة كورية جنوبية لتسببها تلوثا بيئيا في الخليج الفارسي .
جمهوري اسلامي ..
- حسن نصر الله ..استشهاد سليماني والمهندس وضع القوات الامريكية بمسار الخروج من العراق .
قدس ..
- صنعاء .. لقد استهدفنا التحالف السعودي بأكثر من مائتين وخمسين ضربة صاروخية عام 2020 .
كيهان ..
-الحشد الشعبي .. المشاركة المليونية بذكرى استشهاد سليماني والمهندس صفعة قوية لامريكا ..
سياست روز ..
- انباء عن امتناع سلطان عمان عن المشاركة في قمة بدان مجلس التعاون الخليجي.
رسالت ..
- خبراء .. ايران لن تتراجع ابدا ازاء اصرار امريكا على اقحام قدراتها الصاروخية بالاتفاق النووي .
خراسان ..
- محكمة بريطانية ترفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج لامريكا .
جوان ..
- حركة طالبان الافغانية تتهم امريكا بانتهاك اتفاق الدوحة بشكل خطير .
ايران ..
- بدء انتاج يورانيوم مخصب بدرجة 20% في منشأة فوردو النووية .
آرمان ملي ..
- حدوث انشقاقات في الحزب الجمهوري بامريكا وسط تحذيرات من محاولات تغيير نتائج الانتخابات.
/انتهى/
تعليقك