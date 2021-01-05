أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

ابرار ..

- المتحدث باسم الحكومة .. انتاج يورانيوم مخصب بدرجة 20% بدأ بالفعل .

اطلاعات ..

- رئيس السلطة القضائية .. قدرات ايران الدفاعية وخاصة الصاروخية هي لاغراض الردع .

آفتاب يزد ..

- بحرية حرس الثورة توقف ناقلة كورية جنوبية لتسببها تلوثا بيئيا في الخليج الفارسي .

جمهوري اسلامي ..

- حسن نصر الله ..استشهاد سليماني والمهندس وضع القوات الامريكية بمسار الخروج من العراق .

قدس ..

- صنعاء .. لقد استهدفنا التحالف السعودي بأكثر من مائتين وخمسين ضربة صاروخية عام 2020 .

كيهان ..

-الحشد الشعبي .. المشاركة المليونية بذكرى استشهاد سليماني والمهندس صفعة قوية لامريكا ..

سياست روز ..

- انباء عن امتناع سلطان عمان عن المشاركة في قمة بدان مجلس التعاون الخليجي.

رسالت ..

- خبراء .. ايران لن تتراجع ابدا ازاء اصرار امريكا على اقحام قدراتها الصاروخية بالاتفاق النووي .

خراسان ..

- محكمة بريطانية ترفض تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج لامريكا .

جوان ..

- حركة طالبان الافغانية تتهم امريكا بانتهاك اتفاق الدوحة بشكل خطير .

ايران ..

- بدء انتاج يورانيوم مخصب بدرجة 20% في منشأة فوردو النووية .

آرمان ملي ..

- حدوث انشقاقات في الحزب الجمهوري بامريكا وسط تحذيرات من محاولات تغيير نتائج الانتخابات.

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