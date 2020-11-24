أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:
اطلاعات ..
- نتنياهو ورئيس الموساد يلتقيان بولي عهد السعودية بصورة سرية .
سياست روز ..
- آرامكو تحترق بصواريخ قدس اثنين .. اليمنيون ينتقمون لدماء سبعة الاف طفل قتلتهم السعودية .
ابرار..
- حركة انصار الله اليمنية تستهدف منشآت شركة ارامكو النفطية السعودية في جدة .
عصر ايرانيان ..
- المدمرة دنا الايرانية الصنع تقف على عتبة دخول الخدمة في بحرية الجيش .
كيهان ..
- المباحثات بين لبنان والكيان الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية تصطدم بطريق مسدود .
مردم سالاري ..
-عودة الاتفاق النووي للدبلوماسية الامريكية.. مساعد جون كيري سيحمل حقيبة الخارجية بادارة بايدن.
آرمان ملي ..
- مدمرة المانية تعترض طريق سفينة تجارية تركية متجهة لليبيا في البحر الابيض المتوسط .
جام جم ..
- الاتحاد الاوروبي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لتركيا من مغبة استفزازاتها لقبرص .
جوان ..
- خروج مباحثات السلام بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان بالدوحة من الطريق المسدود .
جمهوري اسلامي ..
- نوري المالكي .. تدخلات محور امريكا " اسرائيل" والسعودية , مشكلة العراق الاستراتيجية .
حمايت ..
- ترامب يعلن رسميا عن خروج امريكا من عضوية المعاهدة الدولية للاجواء المفتوحة .
رسالت ..
- الصين تحذر.. التدخلات الامريكية في تايوان لن تمر من دون رد ./انتهى/
تعليقك