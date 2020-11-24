أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء:

اطلاعات ..

- نتنياهو ورئيس الموساد يلتقيان بولي عهد السعودية بصورة سرية .

سياست روز ..

- آرامكو تحترق بصواريخ قدس اثنين .. اليمنيون ينتقمون لدماء سبعة الاف طفل قتلتهم السعودية .

ابرار..

- حركة انصار الله اليمنية تستهدف منشآت شركة ارامكو النفطية السعودية في جدة .

عصر ايرانيان ..

- المدمرة دنا الايرانية الصنع تقف على عتبة دخول الخدمة في بحرية الجيش .

كيهان ..

- المباحثات بين لبنان والكيان الصهيوني حول ترسيم الحدود البحرية تصطدم بطريق مسدود .

مردم سالاري ..

-عودة الاتفاق النووي للدبلوماسية الامريكية.. مساعد جون كيري سيحمل حقيبة الخارجية بادارة بايدن.

آرمان ملي ..

- مدمرة المانية تعترض طريق سفينة تجارية تركية متجهة لليبيا في البحر الابيض المتوسط .

جام جم ..

- الاتحاد الاوروبي يوجه تحذيرا شديد اللهجة لتركيا من مغبة استفزازاتها لقبرص .

جوان ..

- خروج مباحثات السلام بين الحكومة الافغانية وحركة طالبان بالدوحة من الطريق المسدود .

جمهوري اسلامي ..

- نوري المالكي .. تدخلات محور امريكا " اسرائيل" والسعودية , مشكلة العراق الاستراتيجية .

حمايت ..

- ترامب يعلن رسميا عن خروج امريكا من عضوية المعاهدة الدولية للاجواء المفتوحة .

رسالت ..

- الصين تحذر.. التدخلات الامريكية في تايوان لن تمر من دون رد ./انتهى/