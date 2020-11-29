أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

وكالة مهر للأنباء:

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:

جوان ..

- القائد .. يجب معاقبة منفذي جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده والذين امروا بتنفيذها .

رسالت ..

- قرب نفاد صبر ايران .. بدء العد العكسي لدخول مرحلة الانتقام .

اطلاعات ..

- تجمع شعبي مقابل مبنى مجلس الشورى بطهران يطالب بالرد على اغتيال فخري زاده .

مردم سالاري ...

- آثار اقدام مخطط نتنياهو ترامب الجنوني تبدو واضحة في مسرح جريمة اغتيال فخري زاده .

رويش ملت ..

- المتحدث باسم الحكومة .. ستتم معاقبة المعتدي بالتاكيد لكن ليس في الملعب الذي يتوقعه.

سياست روز ..

- نواب عراقيون .. القنصلية الامريكية في البصرة لعبت دورا في تفجير الاوضاع بمدينة الناصرية .

جمهوري اسلامي ..

- حركة انصار الله اليمنية ..السلاح الامريكي والبريطاني لن ينقذ النظام السعودي .

ابرار ..

- القائد .. يجب معاقبة الذين يقفون وراء ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده .

جام جم ..

- الرئيس روحاني .. ايران لن تترك جريمة اغتيال هذا العالم الايراني الفذ تمر دون عقاب .

حمايت ..

- هلع في اوساط جبهة حماة الارهاب من الرد الايراني المرتقب.

خراسان ..

- رئيس جمهورية روسيا البيضاء يعد بالتنحي عن السلطة بعد المصادقة على الدستور.

ابتكار ..

- محافل اعلامية غربية تدعي .. ملك السعودية لم يكن على علم بالزيارة السرية لنتنياهو ./انتهى/