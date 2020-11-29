أهم عناوين الصحف الإيرانية الصادرة اليوم

أهم ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد:
جوان ..
- القائد .. يجب معاقبة منفذي جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده والذين امروا بتنفيذها .
رسالت ..
- قرب نفاد صبر ايران .. بدء العد العكسي لدخول مرحلة الانتقام .
اطلاعات ..
- تجمع شعبي مقابل مبنى مجلس الشورى بطهران يطالب بالرد على اغتيال فخري زاده .
مردم سالاري ...
- آثار اقدام مخطط نتنياهو ترامب الجنوني تبدو واضحة في مسرح جريمة اغتيال فخري زاده .
رويش ملت ..
- المتحدث باسم الحكومة .. ستتم معاقبة المعتدي بالتاكيد لكن ليس في الملعب الذي يتوقعه.
سياست روز ..
- نواب عراقيون .. القنصلية الامريكية في البصرة لعبت دورا في تفجير الاوضاع بمدينة الناصرية .
جمهوري اسلامي ..
- حركة انصار الله اليمنية ..السلاح الامريكي والبريطاني لن ينقذ النظام السعودي .
ابرار ..
- القائد .. يجب معاقبة الذين يقفون وراء ارتكاب جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده .
جام جم ..
- الرئيس روحاني .. ايران لن تترك جريمة اغتيال هذا العالم الايراني الفذ تمر دون عقاب .
حمايت ..
- هلع في اوساط جبهة حماة الارهاب من الرد الايراني المرتقب.
خراسان ..
- رئيس جمهورية روسيا البيضاء يعد بالتنحي عن السلطة بعد المصادقة على الدستور.
ابتكار ..
- محافل اعلامية غربية تدعي .. ملك السعودية لم يكن على علم بالزيارة السرية لنتنياهو ./انتهى/
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