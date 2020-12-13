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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٠ ٢:٣٠ م

الأركان العامة الإيرانية تمنح الشهيد فخري زادة وسام "نصر"

الأركان العامة الإيرانية تمنح الشهيد فخري زادة وسام "نصر"

قدّم رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري وسام "نصر" من الدرجة الاولى موقعا من قبل قائد الثورة الاسلامية لاسرة العالم في المجال النووي والدفاعي الايراني الشهيد محسن فخري زادة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال زيارته لمنزل الشهيد فخري زادة قدّم رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري لاسرة الشهيد وسام "نصر" من الدرجة الاولى الممنوح من قبل القائد العام للقوات المسلحة.

ويعد وسام "نصر" من الدرجة الاولى اعلى وسام في مجال الاسناد العسكري.

يذكر ان مساعد وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة رئيس منظمة البحث والابداع بالوزارة الشهيد محسن فخري زادة اصيب في هجوم ارهابي تعرض له حينما كان مستقلا سيارته في مدينة آبسرد بمنطقة دماوند التابعة لطهران يوم الجمعة 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، نقل على اثرها الى المستشفى الا انه استشهد نظرا للجراح البالغة التي اصيب بها. 

رمز الخبر 1910153

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