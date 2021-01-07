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٠٧‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٤٥ ص

قائد الحرس الثوري:

سائرون على درب الشهيد سليماني و لن نسمح بان يبقى دمه دون قصاص

سائرون على درب الشهيد سليماني و لن نسمح بان يبقى دمه دون قصاص

قال القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء "حسين سلامي": "اننا لن نسمح بأن يبقى الدم الطاهر للحاج قاسم سليماني دون قصاص"، مشددا على مواصلة دربه وتحقيق اهدافه الكبرى".

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي تصريح ادلى به للصحفيين أمس  الاربعاء على هامش زيارته لمقبرة الشهداء في كرمان (جنوب شرق)، قال اللواء سلامي: اننا مدينون كثيرا للقائد سليماني، ان كل الشعب الايراني والمسلمين وتاريخ الاسلام واستقلال البلاد وأمننا واستقرارنا وعزتنا وكل شيء مرتبط بهؤلاء الشهداء، وهذه هي التركة الخالدة للقائد الشهيد سليماني وسائر الشهداء الذين كانوا الى جانبه.
وأضاف: لن ننسى الحاج قاسم ابدا، وسنواصل دربه ولن نسمح بأن يبقى هذا الدم الطاهر وسائر الدماء الطاهرة دون قصاص.
وقال اللواء سلامي: والاهم من كل ذلك، هو مواصلة دربه ومتابعة اهدافه الكبرى.. المهم ان تبقى الراية التي رفعها خفاقة ولا ندعها تسقط الى الارض.. سنواصل دربه وكل الشعب كذلك على هذا المسار.
واضاف قائد الحرس الثوري: ان الانتقام لدم الشهيد سليماني سيتم في وقته.
/انتهى/

رمز الخبر 1910801

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