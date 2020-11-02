المرق الایراني الشهیر "فسنجون"

وکالة مهر للأنباء - یعرف الایرانیون باهتمامهم بالاکل الصحي الملائم للطقس والطبع. وایضا باهتمامهم لاستخدام بعض من الاکلات الخاصة في ایام العید و لیالیها. هذا النوع من الطعام له شعبیة واسعة لدی الایرانیین ویحظی بشعبیة عند السیاح الذین یاتون الی ایران فیذکرون تذوقهم لهذا الطعام خلال رحلتهم عادة.

يصنع هذا المرق بطرق مختلفة وبأذواق مختلفة. على سبيل المثال، في شمال ایران یحضرونه بالدجاج او لحم البط و بطعم حامض عادة ویمیل اهالي جنوب ایران الی فسنجون بالطعم الحلو ویضیفون الیه السکر.

ان کنتم من ذوي الطبع الحار فلانقترح الیکم تذوق هذا الطعام بموسم الحر فوجود الجوز والتوابل في "فسنجون" یجعل طبع الطعام هذا حارا.

فبما اننا في ایام المولد النبوي الشریف نذکر لکم طزیقة تحضیر نوع من المرق الایراني الذي الاهم في مکوناته هو "الجوز" و یسمی بال"فسنجون".

المکونات:

1. الجوز: 500 غرام

2. لحم مفروم: 300 غرام

3. بصل متوسط: رأس واحد

4. معجون الرمان او رب الرمان: 6 الی 10 ملاعق كبيرة

5. زيت لطهي البصل

6. ملح ، فلفل أسود، كركم قلیلا

7. الماء: 4-5 أكواب

8. ثلج: 5 قطع

طريقة التحضير

1. یفرم الجوز بمفرمة اللحم و من الافضل ان یبشر بالمبشرة ناعما

2. صب الجوز المفروم في القدر ویحرك دائما على نار منخفضة جدا و یستمر بالتقلیب حتی یشم رائحة الجوز المطهي و یجب الانتباه علی أن لایحترق.

3. یضاف الیه کوبا من الماء وقطعتین من الثلج و یحرک لیذوب الثلج. الثلج یساعدنا لیخرج زیت الجوز و یصبح المرق اطیب.

4. يُضاف معجون الرمان او رب الرمان مزيج الجوز والماء ويُخلط قليلاً. یترک علی درجة حرارة قلیلة ویحرک المزیج دائما لمدة عشر دقائق.

5 یضاف الی المزیج قطعا من الثلج کلما خف الماء و یحرک

تحضیر کرات اللحم

1. يُعجن اللحم المفروم مع البصل والبهارات و یصنع علی شکل کرات صغیرة علی حجم الجوز واصغر

2. نضع الکرات في قدر علی نار هادئة لنحصل علی قلیل من الماء ثم نضیف ملعقة من الزیت و نطهي اللحم و یخفف بعد الطهي و امتصاص الماء و یترک لینضج اللحم.

التحضیر النهائي

في الربع الأخير تضاف کرات اللحم علی معجون الجوز والرمان التي كانت على النار االهادئة جدا لمدة ساعة بل اکثر مع تحریک دائم لکي لایحترق.

وحسب طعم رب الرمان و ذوقکم ممکن ان یضاف قلیلا من السکر لیصبح المرق حلوا او بدونه فیبقی حامضا.

یقدم ساخنا مع الرز الایراني بالصحة و الهناء./انتهی/