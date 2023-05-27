  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
٢٧‏/٠٥‏/٢٠٢٣، ٨:٣٤ م

كردستان العراق يؤكد على التزامه بالاتفاق الامني مع ايران

كردستان العراق يؤكد على التزامه بالاتفاق الامني مع ايران

اكد وزير الشؤون الداخلية بإقليم كردستان العراق "ريبر احمد"، على التزام الاقليم بالاتفاق الامني المواقع مع الجانب الايراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر البيان الصادر اليوم السبت، عن مكتب مستشار الامن القومي العراقي "قاسم الاعرجي"، ان الاخير توجه على راس وفد امني بناء على تعليمات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية الى السليمانية، لمتابعة بعض الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الامني المبرم بين طهران وبغداد والقاضي بتعزيز الامن داخل المناطق الحدودية المشتركة.

واضاف البيان، ان وزير الشؤون الداخلية في اقليم كردستان العراق "ريبر احمد"، جدد في لقائه ممثل رئيس الوزراء العراقي (الاعرجي)، على التزام الاقليم بالاتفاق مع الجانب الايراني.

/انتهى/

رمز الخبر 1933593

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات