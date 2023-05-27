كردستان العراق يؤكد على التزامه بالاتفاق الامني مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر البيان الصادر اليوم السبت، عن مكتب مستشار الامن القومي العراقي "قاسم الاعرجي"، ان الاخير توجه على راس وفد امني بناء على تعليمات رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة العراقية الى السليمانية، لمتابعة بعض الاجراءات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الامني المبرم بين طهران وبغداد والقاضي بتعزيز الامن داخل المناطق الحدودية المشتركة.

واضاف البيان، ان وزير الشؤون الداخلية في اقليم كردستان العراق "ريبر احمد"، جدد في لقائه ممثل رئيس الوزراء العراقي (الاعرجي)، على التزام الاقليم بالاتفاق مع الجانب الايراني.

/انتهى/