العميد فدوي: مدى الصواريخ الايرانية لن يكون محدودا.. الحرس الثوري سيواصل مسيرة التقدم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اضاف العميد فدوي وهو يتحدث اليوم الخميس على هامش مراسم تكريم شهداء الجو فضاء لحرس الثورة الاسلامية أن مسار التمتع بالقوة مستمر في جميع القطاعات موضحا أن مسار التمتع بالقوة في الجو فضاء للحرس الثوري مستمر ايضا، وهذا المسار لا نهاية له.

وبخصوص مزاعم الاعداء حول احتمال تقييد مدى الصواريخ الباليستية الايرانية قال: ان البعض يدلي بتصريحات ليست تخصصية ابدا، ولا يعرفون شيئا في هذا المجال.

وتابع نائب القائد العام للحرس الثوري: "إن إمامنا حدد نطاقا وحدودا في مجال مدى الصواريخ، ونحن نمتثل للاوامر. وهذا لا علاقة له بقدراتنا العلمية والصناعية، إننا نتمسك بما أمر به إمامنا وقائدنا."

وقد اقيمت مراسم تكريم الذكرى السنوية لاستشهاد الشهيد حسن طهراني مقدم وتكريم شهداء اقتدار قوة الجو فضاء للحرس الثوري اليوم حضرها حشد من قادة القوات المسلحة واسر الشهداء والشرائح المختلفة من ابناء الشعب.