كيمياء "لقاء العشق الأخير" مع سليماني يرويها السيد حسن نصرالله

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه عرضت قناة المنار هذه اللیلة الجمعة مشاهد تعرض للمرة الاولی من اللقاء الاخیر الذي جمع سماحة الامین العام لحزب الله السید حسن نصرالله والشهید اللواء الحاج قاسم سلیماني.

يروي سماحة السيد عن الحاج قاسم أنه "كان متفائلاً فيما يتعلق بالمستقبل ومستبشراً فيما يتعلق بالمستقبل. وأجرينا مراجعة عامة وكيف ينبغي أن نكمل في هذا المجال وذلك المجال".

بكلمات مؤثرة جداً تحاكي مشاعر لقاء الحب والمودة والعشق بينهما، يضيف سماحة السيد "كعادة اللقاء والوداع تعانقنا، وودعنا على أمل اللقاء، وكان ما كان".

في ذلك اليوم طال اللقاء من الظهر حتى صلاة المغرب ... وكانت الصلاة الأخيرة بين سماحة السيد والشهيد سليماني.

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