بايدن يعين ويندي شيرمان بمنصب نائب وزير الخارجية في إدارته

وافادت وكالة مهر للأنباء بأن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عين ويندي شيرمان، كبيرة المفاوضين الأميركيين في اتفاق إيران النووي، في منصب نائب وزير الخارجية في إدارته المقبلة. وشيرمان، التي ستصبح شخصية رقم 2 في خارجية أنتوني بلينكن المقبلة، دبلوماسية مخضرمة، وكانت قد شغلت منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في إدارة باراك أوباما في وزارة خارجية جون كيري (2013-2017).

هذا واختار بايدن فيكتوريا نولاند لمنصب مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي كانت سفيرة الولايات المتحدة لدى حلف الناتو، وعملت كناطق رسمي باسم الخارجية الأميركية بين عام 2011 و2013 في وزارة خارجية هيلاري كلينتون، كما عملت كمساعد لوزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والأوروبية الآسيوية.

المصدر: وكالات

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