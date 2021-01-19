وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب مدير صوت الإعلام الوطني، علي بخشي زاده، صرح خلال حفل تدشين إذاعة الثورة، ان الإذاعة تعمل بهدف التدفق الثوري.

وقال بخشي زاده، في حفل تدشين الإذاعة الذي أقيم اليوم الثلاثاء 19 يناير: " ان الثورة الإسلامية الإيرانية بلا شك ظاهرة فريدة من نوعها في القرن العشرين، فقد أحدثت تحولات عميقة في المعادلات العالمية، وفتحت طريقاً جديداً للعالم الإسلامي ".

وتابع، تم تدشين المحطة الإذاعية رسمياً ظهر اليوم الثلاثاء، ويُذاع الحفل التدشين على الهواء مباشرة على إذاعة الثورة.

جدیر بالذکر أننا علی اعتاب الذکری الثاني و الاربعین على انتصار الثورة الإسلامیة في ایران فتم تدشین الاذاعة بهذه المناسبة.

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