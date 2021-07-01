روحاني يدشن عددا من المشاريع الصناعية والتجارية في البلاد

وافادت وكالة مهر للأنباء، أنه و برعاية الرئيس الإيراني"حسن روحاني"، وتزامنا مع اليوم الوطني للصناعة والمناجم (الذي يصادف الاول من تموز في كل عام)، ستقام اليوم الخميس مراسم تدشين عدد من المشاريع الصناعية الوطنية، عبر الفيديو .

ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع فرص عمل لـ 881 شخصا، وتقدر قيمتها الاستثمارية 35 الفا و770 مليار ريال ايراني (الدولار الواحد يساوي 42500 ريال، حسب التسعيرة الرسمية في البلاد).

وبحسب هذا التقرير ايضا، فإن المشاريع الوطنية التي ستدخل حيّز التنفيذ برعاية الرئيس روحاني اليوم، تتوزع في 4 محافظات وهي : زنجان (شمال غرب) ويزد (وسط) وهرمزكان وكرمان (جنوب)؛ وبمختلف المجالات الصناعية، مثل : تكوير حديد الاسفنج، والسيراميك، وتخزين وتصدير حمض الكبريتيك.

/إنتهى/