الحرس الثوري يعتقل إرهابيا ارتكب جريمة قتل بحق ضابط إيراني أمام أعين أطفاله

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اصدرت العلاقات العامة بمقر عمليات "النجف الاشرف" التابع للقوة البرية للحرس الثوري بيانا الجمعة اعلنت فيه بانها اعتقلت في اطار عملية معقدة ارهابيا ارتكب جريمة اغتيال ضابط في شرطة المرور الشهيد الرائد حسن ملكي، قبل عامين في مدينة روانسر بمحافظة كرمانشاه.

واوضح البيان، انه تم يوم الخميس ومن خلال مراقبة استخبارية وفي اطار عملية معقدة من قبل وحدة من كوادر مقر عمليات "النجف الأشرف"، القاء القبض على احد الاشرار الارهابيين من اعضاء الزمر المعادية للثورة كان قد اغتال الرائد حسن ملكي أمام أعين اطفاله في مدينة روانسر قبل عامين بهدف زعزعة الامن في البلاد.

واشار البيان الى تسليم الإرهابي الموقوف الى السلطة القضائية لمواصلة التحقيق معه للكشف عن الأعمال الإجرامية التي ارتكبها./انتهى/