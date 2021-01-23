  1. إيران
  2. السياسة
٢٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٢٢ ص

في إطار عملية معقدة؛

الحرس الثوري يعتقل إرهابيا ارتكب جريمة قتل بحق ضابط إيراني أمام أعين أطفاله

الحرس الثوري يعتقل إرهابيا ارتكب جريمة قتل بحق ضابط إيراني أمام أعين أطفاله

اعلن الحرس الثوري اعتقال ارهابي ارتكب قبل عامين جريمة اغتيال ضابط في شرطة المرور في مدينة روانسر بمحافظة كرمانشاه غرب ايران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اصدرت العلاقات العامة بمقر عمليات "النجف الاشرف" التابع للقوة البرية للحرس الثوري بيانا الجمعة اعلنت فيه بانها اعتقلت في اطار عملية معقدة ارهابيا ارتكب جريمة اغتيال ضابط في شرطة المرور الشهيد الرائد حسن ملكي، قبل عامين في مدينة روانسر بمحافظة كرمانشاه.

واوضح البيان، انه تم يوم الخميس ومن خلال مراقبة استخبارية وفي اطار عملية معقدة من قبل وحدة من كوادر مقر عمليات "النجف الأشرف"، القاء القبض على احد الاشرار الارهابيين من اعضاء الزمر المعادية للثورة كان قد اغتال الرائد حسن ملكي أمام أعين اطفاله في مدينة روانسر قبل عامين بهدف زعزعة الامن في البلاد.

واشار البيان الى تسليم الإرهابي الموقوف الى السلطة القضائية لمواصلة التحقيق معه للكشف عن الأعمال الإجرامية التي ارتكبها./انتهى/

رمز الخبر 1911235

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 8 + 3 =

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    الفکر الاسلامي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات