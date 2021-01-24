تصدير نحو 792 ألف طن من البضائع إلى العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المدير العام لجمارك محافظة إيلام (غرب ايران)، روح الله غلامي، أشار في حديث له اليوم الأحد مع مراسل مهر إلى أنه: "تعتبر حدود مهران من أكثر الحدود التي يتم فيها التصدير نشاطا في البلاد إلى العراق، حيث تشهد حركة 250 شاحنة من البضائع المصدرة يوميا".

ونوه إلى أن "هذا العام تم تصدير 792 ألف طن من البضائع من حدود مهران إلى العراق، وهي إحصائية جيدة بالنظر إلى أن الحدود أغلقت في النصف الأول من العام بسبب تفشي جائحة كورونا".

وكشف المدير العام لجمارك إيلام، أنه "في الوقت الحالي، تنشط حدود مهران خلال أيام الأسبوع ويتم الالتزام بجميع البروتوكولات الصحية في طريق التصدير".

ختاما ذكر أن "أهم الصادرات من حدود مهران إلى العراق تشمل مواد البناء والفواكه والخضروات والمنتجات البلاستيكية والمنتجات الصناعية والزجاج والأكواب والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية"./انتهى/