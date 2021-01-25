المناورات الاخيرة کانت مشجعة للشعب الإیراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء انه صرح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري خلال الشهرين الماضيين ، واجهت الجمهورية الإسلامية الإيرانية تهديدات وجه خلالها الرئيس الأمريكي الأحمق ضد النظام المقدس للجمهورية الإسلامية.

وأوضح رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، أنه تم اتخاذ إجراءات استثنائية في هذه التدريبات. وهذه المناورات أظهرت بالفعل قوة واستعداد الجمهورية الإسلامية والقوات المسلحة للعالم والأعداء.

مشيراً إن العدو أعلن عدة مرات خلال هذه التدريبات بشتى الطرق أنه لا ينوي أي هجوم، وأفعاله دفاعية بحتة ويشعر بالقلق من تصرفات حلفاء الجمهورية الإسلامية في ذكرى استشهاد الفريق حاج قاسم سليماني.

وفي إشارة إلى ذكرى استشهاد قائد فیلق القدس الحاج قاسم سليماني ، أكد محمد باقري ان هذا الشهيد العظیم اتخذ خطوة نحو الدفاع عن الوطن وأمنه على مدى 40 عامًا، و استمر في هذا الطريق حتى يوم استشهاده ليلاً ونهاراً لينال أجر الشهادة وهو أعظم أجر.

وفقنا الله في مواصلة دربه.

/أنتهي/