ظريف يردّ على تصريحات "أردوغان" التدخلية بشأن انفصال مناطق شمال نهر أرس عن إيران

وعلق وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة على بعض الاحداث والتصريحات التي اطلقت خلال العرض العسكري في باكو أمس الخميس.

وكتب ظريف على صفحته على تويتر: لم يُخبر أردوغان أن القصيدة التي أخطأ في قراءتها في باكو كانت عن الفصل القسري بين مناطق شمال (نهر) أرس وموطنها الأصلي إيران!".

واضاف: "أ لم يفهم أنه تحدث ضد استقلال جمهورية أذربيجان؟" لا أحد يستطيع الحديث عن اذربيجان العزيزة (في ايران)".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد زار باكو أمس الخميس لحضور عرض عسكري للقوات الأذربيجانية بمناسبة انتهاء احتلال أرمينيا لمنطقة قره باغ.

وكان اردوغان الذي حضر الحفل مع رئيس حكومة باكو إلهام علييف، قد ألقى بيتا من قصيدة انفصالية عن نهر أرس على الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان ضد وحدة أراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية./انتهى/