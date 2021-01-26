وزارة الصحة تسجّل 79حالة وفاة ونحو 6 آلاف إصابة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلثاء، انه تم تسجیل 6الاف و 420 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 385 الفا و706 شخصا؛ من بينهم اربعة الاف و 38 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 177 الفا و 367 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 79 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 560 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 9 ملايين و 15 الفا و 376 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

/انتهى/