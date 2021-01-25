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٢٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٣٩ م

غضون الساعات الــ 24 الماضية؛

وزارة الصحة تسجّل 98حالة وفاة ونحو 6 آلاف إصابة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

وزارة الصحة تسجّل 98حالة وفاة ونحو 6 آلاف إصابة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاثنین ملیون و 379 الفا و 286 شخصا، وبوفاة 98 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، فقد بلغ عدد المتوفین في ایران 57 الفا و 481 شخصا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضافت لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاثنین، انه تم تسجیل 6الاف و 309 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا خلال الساعات الـ 24 الماضیة، لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس داخل البلاد، الی ملیون و 379 الفا و286 شخصا؛ من بينهم اربعة الاف و 57 شخصا في وضع حرج.

واوضحت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 171 الفا و 70 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفي 98 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 57 الفا و 481 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 960 الفا و 186 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان./انتهى/

رمز الخبر 1911319

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