أمير عبد اللهيان: إيران تمدّ يد الصداقة والتعاون إلى الدول الصديقة وجميع الدول الجارة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى سفير جمهورية الهند في طهران، كددام دارماندرا، بالمساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان.

وفي مستهل اللقاء وصف أميرعبداللهيان العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية وعلامة على القواسم الاجتماعية والثقافية المشتركة بين البلدين.

كما أشار الأمير عبداللهيان إلى تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال السبل السياسية والثقافية والاقتصادية، واعتبر الاهتمام الخاص بتفاعل اللجان المتخصصة في برلماني البلدين وتعاون مجموعات الصداقة البرلمانية نهجا مهما.

ودعا المساعد الخاص لرئيس مجلس النواب في استعراضه للتعاون البرلماني والسياسي والاقتصادي بين البلدين، إلى تنامي التعاون المستقبلي.

ونوه إلى الدور المركزي والبناء للجمهورية الإيرانية في المنطقة، وقال أمير عبد اللهيان: إن إيران تمد يد الصداقة والتعاون إلى الدول الصديقة وجميع الجيران.

بدوره وصف سفير جمهورية الهند في طهران، إيران بأنها دولة تتمتع باستقرار اجتماعي وسياسي، وقال: "إيران تؤكد الأمن الدائم في المنطقة وتلعب دورًا مهمًا في هذا الاتجاه".

وقال: "التعاون بين إيران والهند على المستويين الإقليمي والدولي يشير إلى مشاركة البلدين في المجالات الإقليمية والعالمية".

وكان النقاش وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية، وفترة ما بعد ترامب، ومستقبل العلاقات بين جمهورية إيران الإسلامية والهند من بين أهم الموضوعات التي نوقشت في الاجتماع./انتهى/