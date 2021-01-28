ظريف: لا تنسوا أبدا الهزيمة الكبرى لترامب

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تغريدة لوزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف"على موقع تويتر اليوم الخميس، اشار إلى حقائق الاتفاق النووي، وقال مخاطبا وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت الاتفاق النووي، ومنعت نقل الغذاء والدواء للإيرانيين، وعاقبت الملتزمين بالقرار 2231 لمجلس الأمن.

وتابع قائلا: لكن إيران وطوال هذه الفضيحة، بقيت ملتزمة بالاتفاق النووي ولم تتخذ سوى إجراءات تعويضية مخطط لها مسبقا.

وتسائل ظريف وفقا لارنا بالقول : من الذي عليه ان يتخذ الخطوة الأولى الآن، مذكّرا بلينكن: لا تنس أبدا الهزيمة الساحقة لترامب.

وكان وزير الخارجية الامريكي قد اعلن امس في مؤتمر صحفي ان الرئيس بايدن قد اوضح انه فيما اذا نفذت ايران كامل التزاماتها بالاتفاق النووي فان الولايات المتحدة ستقوم بنفس العمل .

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