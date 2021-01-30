الازدهار الاقتصادي في أرس يتحقق من خلال فتح محاور النقل

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قام خلال زياراته الاقليمية بزيارة للمنطقة الحدودية بين ايران ونخجوان والتقى بمسؤولي جمهورية نخجوان ذاتية الحكم.

وخلال هذه الزيارات التي رافقه بها محافظ أذربيجان الشرقية ومسؤولي هذه المحافظة، اطلع ظريف على أوضاع التبادلات الحدودية بين البلدين.

وعلى هامش هذه الزيارات، أعرب ظريف عن ارتياحه لانتهاء حرب ناغورنو كاراباخ، وعن أمله في احلال السلام والصداقة في المنطقة، قائلاً: "حان الوقت الآن لكي نتطلع جميعا للأمام".

وفي إشارة إلى محادثاته مع المسؤولين في المنطقة، قال: "لقد تم التأكيد على رفع توقيف خطوط الاتصال بين دول الجوار نتيجة أزمة ناغورنو كاراباخ، حيث سيكون في تحقيق هذه القضية فائدة للجميع، مضيفاً ان خط النقل الأول الذي يمكن إعادة فتحه هو خط جلفا - نخجوان- أرمينيا، الذي سيؤدي إلى استعادة منطقتي جوفا وآرس لازدهارهما".

وأكد ظريف "هناك امكانات كثيرة في دول المنطقة ويمكننا العمل معا لسد الطريق أمام الصراع ورؤية سلام دائم في المنطقة".

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