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٣٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٢٢ م

ظريف:

التعاون الإقليمي في مرحلة ما بعد "ناغورنو كاراباخ" يتطلب زيادة العمل في الترانزيت

التعاون الإقليمي في مرحلة ما بعد "ناغورنو كاراباخ" يتطلب زيادة العمل في الترانزيت

وصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف ظهر اليوم السبت الى جمهورية نخجوان الذاتية في ختام جولته الاقليمية التي شملت كل من باكو وموسكو ويريفان وتبليسي، وأكد أن التعاون الإقليمي في مرحلة ما بعد "ناغورنو كاراباخ" يتطلب زيادة العمل في الترانزيت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن وزير الخارجية فور وصوله الى نخجوان اننا سنناقش خلال هذه الزيارة سبل التعاون في المنطقة بعد انتهاء الحرب في كاراباخ بما فيه التعاون في مجال الترانزيت.

واعرب ظريف عن امله بان تتوفر فرصة للجمهورية الاسلامية الايرانية ودول المنطقة لمزيد من التعاون في مجال الترانزينت بهدف ارساء اسس السلام المستدام في المنطقة.

والتقى ظريف في مطلع زيارته لجمهورية نخجوان رئيس المجلس الاعلى فيها "واصف طالب اف".

ووصل وزير الخارجية الايراني ليلة الخميس  إلى اسطنبول المحطة الخامسة من جولته الإقليمية، حيث زار قبلها باكو وموسكو ويريفان وتبليسي./انتهى/

رمز الخبر 1911445

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