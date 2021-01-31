"مصطفی"يحصد اربعة جوائز من مهرجان "فيلم كلكته"

وأفادت وكالة مهرللانباء، انه قال بيمان شاه محمدي منتج فيلم "المصطفي" تم استقبال الفيلم باكثر من مهرجانات اخري حيث حصد لجائزة افضل مخرج، افضل مصور وافضل ممثل من مهرجان "فيلم كلكته".

وأشار انه تقام مراسيم اهداء الجوايز في تاريخ31 يناير2021 وللاسف لا نستطيع الحضور بهذه المراسيم بسبب ظروف تفشي كورونا.

وقال ان العالم يحتاج لافلام بمضامين انسانية ودون الإتفات للتمییز والعنصریة وهذه المهرجانات تمنح الفرصة لافلام مختلفة من انحاء العالم.

وصرح انه هذا الفيلم دولي وشاركت دول مختلفة لانتاج هذا الفيلم.

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