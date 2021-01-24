فيلم "جريمة غير متقنة" الإيراني يحصد جائزة أفضل سيناريو في مهرجان "دكا" السينمائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حصل فيلم "جريمة غير متقنة" الإيراني للمخرج شهرام مكري على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان دكا التاسع عشر السينمائي.

علما أنه كان قد عرض الفيلم الإيراني "جريمة غير متقنة" (جنایت بی دقت) للمخرج شهرام مكري في مهرجان فينال النمساوي أثناء تواجده خلال أحداث الدورة الثامنة والخمسين من مهرجان فينال إلى جانب قائمة من الأعمال العالمية المعروفة، حيث انطلقت فعاليات هذه المحطة السينمائية يوم 22 اكتوبر واستمرت لمدة 9 أيام.

وسبق لشهرام مكري الفوز بجائزة "المضمون الإبداعي" من الدورة الـ70 من مهرجان البندقية عام 2013 لفيلمه "السمكة والقطة"./انتهى/