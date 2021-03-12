تسجيل 53 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قالت لاري في تصريحها اليومي اليوم الجمعة انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 8088 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين الى مليون و 731 الفا و 558 شخصا من ضمنهم 3829 في حالة حرجة وهم يخضعون الان للعناية المركزة.

واضافت ان عدد المتعافين من المرض بلغ لحد الان مليونا و 477 الفا و 588 شخصا فيما تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 53 حالة وفاة جديدة ليرتفع اجمالي عدد المتوفين الى 61 الفا و 69 شخصا.

واوضحت بانه تم لغاية الان اجراء 11 مليونا و 588 الفا و 441 اختبارا للكشف عن الاصابة بالمرض. /انتهى/