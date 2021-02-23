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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢١ ١:١٩ م

أنتوني بلينكن: لاتزال جميع العقوبات المفروضة على إيران سارية

أنتوني بلينكن: لاتزال جميع العقوبات المفروضة على إيران سارية

صرح وزير الخارجية الأمريكي ان بلاده لم تتخل عن أي أدوات للضغط على إيران وأن عقوبات واشنطن ضد طهران لا تزال سارية.

وأفادت وكالة مهرللأنباء ان وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن" في مقابلة مع بي بي سي أشار إلى استمرار الأعمال العدائية للبيت الأبيض ضد الجمهورية الإسلامية الايرانية، قائلا لم يتم رفع أي من أدوات الضغط وما زالت جميع العقوبات ضد طهران سارية.

وأشار الى أن سياسة الإدارة الامريكية الحالية لا تختلف عن سياسة إدارة ترامب والمهم انه نتبع مساراً واحداً لتحقيق الأهداف المشتركة مع حلفائنا الأوروبيين.

وقال اتخذت الولايات المتحدة تجاه ايران سياسة الضغوط القصوي في السنوات الاخيرة ولكن لم تسفر عن أي نتايج وايران مستمرة بفترة زمنية اقل مما ذكره في التقارير العامة في الملف النووي.

وذكر بلينكن ان الرئيس الامريكي الجديد يعتقد أن الدبلوماسية هي أفضل طريقة للتعامل مع ايران، لإعادة الملف النووي إلى نفس المستوى والضغط على إيران في مجالات أخرى.

/انتهى/

رمز الخبر 1912137

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