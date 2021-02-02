وسام "المدينة الصديقة للاطفال" علی اهداب مدینة اصفهان

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه يجسد مفهوم المدن الصديقة للأطفال الذي طورته مبادرة اليونسيف، الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويؤكد على توسيع مشاركة الأطفال في إدارة مدنهم ويهدف الى خلق بيئة ملائمة لمعيشتهم وضمان رفاهيتهم.

ولا ينحصر هذا المفهوم في الاهتمام بالطفل، بل يتعداه ليشمل جميع فئات المجتمع، لأن الاهتمام بالاطفال يترك تاثيره على جميع فئات الشعب.

وفي حفل اقيم في مدينة اصفهان حضره ممثلو اليونيسف ووزارة الداخلية ومحافظ ورئيس بلدية أصفهان تم تقديم وسام "المدينة الصديقة للأطفال" الى اصفهان وهي الاولى في ايران.

وتضم شبكة المدن الصديقة للاطفال في منطقة غرب آسيا، عمان في الاردن والشارقة في الإمارات العربية المتحدة وتكون أصفهان ثالث مدينة في هذه الشبكة في غرب آسيا.

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