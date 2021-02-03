حزب الله يستهدف مسيرة اسرائيلية في الأجواء اللبنانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان مصادر اعلامية لبنانية قالت ان حزب الله استهدف طائرة مسيرة اسرائيلية كانت تحلق في الأجواء اللبنانية. وذكر شهود عيان انهم سمعوا دوي انفجارها.

هذا واعلنت مصادر عسكرية اسرائيلية ان طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تعرضت لاطلاق صاروخ من مضادات ارضية اثناء تحليقها في الاجواء اللبنانية اليوم الاربعاء، لكنها لم تصاب بشكل مباشر. وقال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي اردرعي ان الطائرة تعرضت لاطلاق صواريخ مضادة للطائرات فوق لبنان لكنها لم تصب الهدف.

المصدر: وكالات

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