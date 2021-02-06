إيران ترحب بتشكيل مجلس الرئاسة الليبي الموقت

وأفادت وكالة مهر للانباء، ان المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة رحب بتشكيل مجلس الرئاسة الليبي الموقت والوصول الى التقدم في جميع المجالات.

وعبر عن أمله في أن تقوم الحكومة المؤقتة الجديدة بالتحضير للانتخابات والعمل على الاستقرار والنمو والتقدم بما يحفظ السيادة والاستقلال وسلامة الأراضي وبعيدًا عن التدخل الأجنبي".

وصوت ملتقى الحوار السياسي الليبي، يوم امس الجمعة، خلال الجولة الثانية من الاقتراع، لصالح اختيار حكومة مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وفازت القائمة بـ39 صوتا مقابل 34 صوتا لمنافسين منهم رئيس البرلمان في شرق البلاد، عقيلة صالح، ووزير الداخلية المقيم في غرب البلاد، فتحي باشاغا.

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